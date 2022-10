O Aceites Abril consigue derrotar o lider AD Curtidora Uniovi

O Aceites Abril consegue un importante e contundente vitoria ante o líder da categoría. O polideportivo “O Pompeo” foi testemuña dun apaixonante duelo entre os Aceites Abril Voleyourense e a AD Curtidora Uniovi, na que se manifestaron as ourensás que a vitoria e a mellora do xogo demostrada en Valladolid, tería consecuencias positivo esta fin de semana.

Dende o inicio do encontro os locais foron moi fortes en todos facetas do xogo, pero cabe destacar o saque de Pablo Pérez que evitou o O equipo asturiano xoga con comodidade e non pode facer dano cos seus ataques. O primeiro set gañouno os locais por un claro 25-16, no segundo set con algúns erros non forzados por parte do voleourense fixeron o marcado máis apretados pero abrigados polas bancadas do Pompeo, conseguiron coller este segundo por un parcial de 25-21.

O terceiro, e en definitiva, o que sería o último set do encontro, as Ourensanas. Igual foron implacables na primeira sen deixar dúbidas sobre o seu xogo e o seu mellora das últimas xornadas conseguindo outro 25-16, que sería definitivo para sumar 3 puntos e situarse na parte alta da clasificación.

Os equipos de Aceites Abril da canteira do Voleyourense xogaron esta fin de semana con vitorias do cadete A (terceiro posto na copa federativa), infantil masculino, cadete b1 feminino e infantil b feminino, e as derrotas do alevín b feminino e do cadete feminino b2.