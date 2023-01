8.800 escolares galegos participan no Programa de Educación en Valores

Ao longo deste curso 2022-2023, 800 alumnos e alumnas dos centros galegos de Educación Infantil e Primaria participan na vixésimo quinta edición do programa educativo Aldeas Infantís SOS Abraza os teus valores, que nesta ocasión os achega ao valor da responsabilidade con a Axenda 2030 e, en particular, con tres Obxectivos de Desenvolvemento Sostible: educación, igualdade de xénero e acción climática. O programa tamén inclúe a posibilidade de acudir ao Parlamento de Galicia para participar no pleno infantil Deputados durante un día.

Aldeas Infantís SOS celebra este curso 2022-2023 a vixésimo quinta edición do seu programa educativo Abraza os teus valores, que por terceiro ano consecutivo achega aos máis pequenos a Axenda 2030 e os seus Obxectivos de Desenvolvemento Sostible. En Galicia, un total de 8.800 nenos e nenas de 88 centros de Educación Infantil e Primaria (de 4 a 12 anos) participan nesta iniciativa, na que descobren o valor da responsabilidade para que a educación, a igualdade de xénero e a acción climática sexa unha realidade. para todos.

Aldeas Infantiles SOS comprométese a facer realidade a Axenda 2030 e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) a través da educación en valores. Os nenos e nenas aprenden que acadar un desenvolvemento sostible é unha responsabilidade individual e colectiva e que tamén eles poden contribuír a conseguilo. "A responsabilidade garante o cumprimento de todos os compromisos que unha persoa adquire consigo mesma ou cos demais, ten que ver co cumprimento das obrigas e coas consecuencias de facer ou non o prometido", explica o presidente da organización, Pedro. Puig.

Aldeas Infantís SOS leva 25 anos promovendo a reflexión e o diálogo entre alumnado, profesorado e familias a través do seu programa Embrace your values. A organización, convencida da importancia da educación en valores, asegura que o obxectivo final non é outro que forxar boas persoas e cidadáns responsables que contribúan a construír unha sociedade da que podemos sentirnos orgullosos. Durante estes anos, Aldeas levou á aula valores fundamentais como a igualdade, a empatía, a tolerancia, o esforzo, a paciencia e a esperanza.

Co seu programa Educación en Valores, Aldeas tamén contribúe á consecución do Obxectivo de Desenvolvemento Sostible número 4: garantir unha educación de calidade inclusiva e equitativa e promover oportunidades de aprendizaxe ao longo da vida para todos.

O programa educativo Aldeas Infantís SOS pódese descargar gratuitamente en www.aldeasinfantiles.es/educa