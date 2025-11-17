7 medallas del Marbel, en el Open Nacional de Jiu Jitsu

Integraron el equipo Marbel por Leire Carrera (-57 kilos), Juan Seoane (-85), Benjamín Junior Iglesias (-77), Yago Nguyen Rodríguez (-85) y Rubén Córdoba (-94). A excepción de Yago, quien sólo participará en Lucha, los demás lo hicieron en las dos modalidades de combate, Lucha y Ne Waza (restringida al suelo).

Los resultados fueron excelentes: Yago-Nguyen se proclamó campeón en Lucha, Carrera logró dos platas, Córdoba dos platas; Seoane, plata en NeWaza y bronce en Lucha. Benjamín Iglesias también mostró un buen nivel competitivo. Multiplicaron por tres los resultados obtenidos en la pasada edición.

Estuvieron acompañados en el tatami por el Maestro Felipe Iglesias, actual seleccionador gallego, quien empalmó un movido fin de semana, con competición infantil en Castellón el sábado y la competición senior en la comunidad de Madrid. Una dulce paliza, dados los buenos resultados durante el fin de semana.

El Jiu Jitsu es el Arte Marcial del que parten deportes olímpicos como el Judo, y se divide en tres modalidades: Lucha, Ne Waza y Dúo. En la primera se debe puntuar de tres formas diferentes: mediante golpe, proyección e inmovilización en el suelo. En la segunda, la lucha se restringe en exclusiva al suelo. En la tercera, una pareja de competidores realiza una serie de técnicas -ajustadas a reglamento o con un pequeño toque de creatividad- y son los jueces quien dictaminan la puntuación de cada equipo.