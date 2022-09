33.000 ourensáns fan sendeirismo polo menos unha vez ao ano

33.000 persoas fan sendeirismo polo menos unha vez ao ano pola provincia de Ourense. A cifra é o resultado desta estimación realizada pola guía betting-deportivas.es, que se baseou no Anuario de Estatística Deportiva 2022 da Consellería de Cultura e Deportes e nas Enquisas de Hábitos Deportivos 2015 e 2020 recollidas polo INE. O número de ourensáns que practican sendeirismo habitualmente, arredor dunha vez ao mes, é de 18.000 persoas, 10.000 delas homes e 8.000 mulleres.

A diferenza doutros deportes, as disciplinas relacionadas coa montaña teñen máis seguidores entre os maiores de 55 anos que entre os mozos de entre 15 e 24 anos. Na provincia de Ourense, o número de excursionistas maiores de 55 anos rolda os 6.000, mentres que na franxa de idade entre os 15 e os 24 anos mantense nuns 2.000. O resto, unhas 10.000 persoas, teñen entre 25 e 54 anos. 44.000 persoas posúen, comparten ou poden prestar unha carpa na provincia. Un equipamento, a carpa, que obviamente non se adoita empregar para paseos ou excursións de un día, senón en rutas máis longas que requiren máis preparación. Sin embargo, o acceso ao material relacionado co montañismo é aínda maior, con 61.000 persoas na provincia de Ourense.

Finalmente, en Galicia existían, en 2021, 6.578 licenzas deportivas 'Montaña e Escalada', das cales 4.061 correspondían a homes e 2.517 a mulleres. Hai que ter en conta que os sendeiristas, a pesar de non ser necesariamente considerados 'alpinistas' ou 'montañistas', acaparan boa parte das licenzas federativas, xa que así conseguen un seguro de salvamento e outras vantaxes.

A nivel estatal, máis de 6,6 millóns de persoas fan sendeirismo esporádicamente en España e 3,7 millóns delas fano habitualmente. A diferenza entre sexos tamén é moi pequena, xa que por cada muller que fai sendeirismo habitualmente, hai 1,14 homes que tamén fan sendeirismo. O número de licenzas deportivas de 'Montaña e Escalada' foi en 2021, segundo o Anuario de Estatística Deportiva, de 273.549: 177.075 homes e 96.474 mulleres. As comunidades autónomas onde hai máis interese polo sendeirismo son Navarra e o País Vasco, e a comunidade con máis licenzas deportivas é Cataluña.