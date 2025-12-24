Ourense Cidade

A 33ª Subida da Costiña de Canedo o primeiro reto deportivo do 2026

A proba celebrarase o vindeiro 1 de xaneiro ás 12:30 horas, cun percorrido de 3,3 quilómetros ata a igrexa de Castro de Beiro.

Onda Cero Ourense

Ourense |

Unha das características principais desta cita é a súa espontaneidade e facilidade de participación, xa que non é necesaria inscrición previa. O percorrido, de 3,3 quilómetros, estenderase dende a boca do túnel ata a igrexa de Castro de Beiro.

Saturnino González Novoa, organizador e alma mater desta iniciativa, definiu a carreira durante a presentación como un auténtico "autotest" para os participantes, sendo o primeiro reto físico e persoal do ano nada máis comezar o 2026.

Ao finalizar o ascenso, a organización manterá a habitual recepción festiva para todos os participantes na contorna da igrexa de Castro de Beiro, onde se servirá unha chocolatada e champaña para brindar polos bos desexos do novo ano nun ambiente de convivencia e deporte.

