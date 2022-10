2.400 ourensáns xogan ao xadrez de forma habitual

Unhas 2.400 persoas xogan de xeito habitual ao xadrez na provincia de Ourense, das cales 1.700 son homes e 700 mulleres. As cifras forman parte desta estimación realizada pola guía betting-deportivas.es, a partir das enquisas de Hábitos Deportivos de 2015 e 2020 recollidas polo Instituto Nacional de Estatística, así como no Anuario de Estatística do Deporte 2022 do Ministerio de Cultura e Deporte.

Porén, o número de ourensáns que xogan ao xadrez de forma esporádica, polo menos unha vez ao ano, é de 8.700 persoas. E é que, a pesar da gran oferta de entretemento dixital existente, é habitual que as familias teñan un taboleiro de xadrez na casa. No caso da provincia de Ourense, 58.000 persoas teñen ou poden levar prestado un taboleiro físico de xadrez. Aínda que, por suposto, practicamente todo o mundo pode acceder a un taboleiro de xadrez dixital.

Esta estimación tamén amosa un dato curioso, e é que o número de persoas que xogaron recentemente ao xadrez entre os 15 e os 24 anos é maior que noutros grupos de idade superiores. É dicir, o interese polo xadrez é maior na mocidade e diminúe ao longo da vida.

É un xogo cunha longa tradición que paga a pena aprender pero que moitas persoas, unha vez dominadas as regras básicas, abandonan. Na provincia de Ourense hai unhas 1.100 persoas de entre 15 e 24 anos que xogan ao xadrez.

Beneficios de xogar ao xadrez

Memoria de exercicios: os xogadores deben aprender as regras, lembralas e aplicalas. Hai estudos que o recomendan para previr o alzhéimer.

Mellora a concentración: o xadrez require non deixarse ​​levar por outras distraccións mentres é unha actividade de lecer.

Fomentar a análise e o pensamento crítico: comprender o que está a suceder no taboleiro e anticiparse ás ameazas é fundamental para a vitoria. Enriquece o razoamento matemático.

Ensina a arriscar e asumir as súas consecuencias: algúns movementos requiren poñer en perigo as nosas pezas, o que nos obriga a saír da nosa zona de confort.

Estimula a creatividade e as habilidades de planificación: o xogo obriga a adaptarse a constantes cambios e situacións complicadas que requiren solucións imaxinativas.

Ensina a xestionar as derrotas: saber perder persoalmente contra os demais é un valor fundamental no desenvolvemento dunha persoa.