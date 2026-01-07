200 participantes en el Gallego de Jiu Jitsu en Os Remedios

Campeonato gallego de Jiu Jitsu

El próximo domingo, 11 de enero, se desarrollará desde las 10,30h horas el Campeonato gallego de Jiu Jitsu masculino y femenino Xunta de Galicia en el Pabellón Anexo de Os Remedios.

Las categorías en disputa, además de las ya clásicas de Lucha senior masculina y femenina Absoluta (nacidos en 2009 y anteriores), Promesas cadete (2009 y 2010) y Promesas júnior (2006 a 2008), Dúo masculino y femenino, Show masculino y femenino y Ne Waza (lucha restringida al suelo) incluyen las de formación. Son las categorías Promesas A (nacidos entre 2020 y 2022), Promesas B (2017 a 2019), C (2014 a 2016) y D (2011 a 2013).

Todas en modalidad Ne Waza. Por lo que será la primera competición para muchos jiujitsukas ourensanos. Para el seleccionador gallego y actual campeón mundial de Kata, Felipe Iglesias, el evento tiene un doble objetivo. “En categorías de formación, seguir promocionando esta modalidad y que los niños disfruten”.

Dado el gran número de participantes y para agilizar el ritmo del campeonato, las categorías promesas, cadete y junior competirán a partir las 10,30 horas de la mañana y la Absoluta a partir de las 16,30 horas de la tarde, siendo su pesaje a las 11,30 o a las 15,30

horas.

En cuanto a la categoría absoluta, Iglesias espera ver “el mejor nivel posible y la composición definitiva de la próxima convocatoria de la selección”. De este torneo “más del trabajo realizado durante toda la temporada” saldrá el equipo que representará a Galicia en el próximo campeonato de España.

Una vez más, las provincias de Coruña y Ourense serán las más representadas y optarán por un mayor número de pódiums. El Jiu Jitsu es el Arte Marcial del que parten deportes olímpicos como el Judo, y se divide en tres modalidades: Lucha, Ne Waza y

Dúo. En la primera se debe puntuar de tres formas diferentes: mediante golpe, proyección e inmovilización en el suelo. En la segunda, la lucha se restringe en exclusiva al suelo. En la tercera, una pareja de competidores realiza una serie de técnicas -ajustadas

a reglamento y la ortodoxia- o con un pequeño toque de creatividad –show- y son los jueces quien dictaminan la puntuación de cada equipo.

