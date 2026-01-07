200 participantes en el Gallego de Jiu Jitsu en Os Remedios

Las categorías en disputa, además de las ya clásicas de Lucha senior masculina y femenina Absoluta (nacidos en 2009 y anteriores), Promesas cadete (2009 y 2010) y Promesas júnior (2006 a 2008), Dúo masculino y femenino, Show masculino y femenino y Ne Waza (lucha restringida al suelo) incluyen las de formación. Son las categorías Promesas A (nacidos entre 2020 y 2022), Promesas B (2017 a 2019), C (2014 a 2016) y D (2011 a 2013).

Todas en modalidad Ne Waza. Por lo que será la primera competición para muchos jiujitsukas ourensanos. Para el seleccionador gallego y actual campeón mundial de Kata, Felipe Iglesias, el evento tiene un doble objetivo. “En categorías de formación, seguir promocionando esta modalidad y que los niños disfruten”.

Dado el gran número de participantes y para agilizar el ritmo del campeonato, las categorías promesas, cadete y junior competirán a partir las 10,30 horas de la mañana y la Absoluta a partir de las 16,30 horas de la tarde, siendo su pesaje a las 11,30 o a las 15,30

horas.

En cuanto a la categoría absoluta, Iglesias espera ver “el mejor nivel posible y la composición definitiva de la próxima convocatoria de la selección”. De este torneo “más del trabajo realizado durante toda la temporada” saldrá el equipo que representará a Galicia en el próximo campeonato de España.

Una vez más, las provincias de Coruña y Ourense serán las más representadas y optarán por un mayor número de pódiums. El Jiu Jitsu es el Arte Marcial del que parten deportes olímpicos como el Judo, y se divide en tres modalidades: Lucha, Ne Waza y

Dúo. En la primera se debe puntuar de tres formas diferentes: mediante golpe, proyección e inmovilización en el suelo. En la segunda, la lucha se restringe en exclusiva al suelo. En la tercera, una pareja de competidores realiza una serie de técnicas -ajustadas

a reglamento y la ortodoxia- o con un pequeño toque de creatividad –show- y son los jueces quien dictaminan la puntuación de cada equipo.