200 participantes en el Gallego de Jiu Jitsu en Os Remedio

Las categorías en disputa, además de las ya clásicas de Lucha senior masculina y femenina Absoluta (nacidos en 2009 y anteriores), Promesas cadete (2009 y 2010) y Promesas júnior (2006 a 2008), Dúo masculino y femenino, Show masculino y

femenino y Ne Waza (lucha restringida al suelo) incluyeron las de formación.

En la categoría absoluta, el Jiu Jitsu Marbel logró seis medallas de oro. Yago-Nguyen Rodríguez y Leire Carrera consiguieron el doblete en Lucha y Ne Waza -94 kilos y -57, respectivamente. Catuxa González terminó Oro en Lucha +70 kilos y en Ne Waza,

Juan Seoane añadió otro Oro en -85 kilos. A estos buenos resultados se añadieron 6 medallas de plata y 3 de bronce.

En sub 18, los jóvenes Lucía Caneiro y Mateo Alonso consiguieron su primer Oro regional, respectivamente en Lucha -57 y -85 kilos.El club también sumó otra plata y dos bronces.

Una vez más, las provincias de Coruña y Ourense fueron las más representadas y acapararon los pódiums.

El Jiu Jitsu es el Arte Marcial del que parten deportes olímpicos como el Judo, y se divide en tres modalidades: Lucha, Ne Waza y Dúo. En la primera se debe puntuar de tres formas diferentes: mediante golpe, proyección e inmovilización en el suelo. En la

segunda, la lucha se restringe en exclusiva al suelo. En la tercera, una pareja de competidores realiza una serie de técnicas -ajustadas a reglamento y la ortodoxia- o con un pequeño toque de creatividad –show- y son los jueces quien dictaminan la puntuación de cada

equipo.