Conmoción no fútbol ourensán ó coñecerse a morte do ex xogador de Clube Deportivo Ourense, Xurxo Bouzo.

A corpo do futbolista foi rescatado por efectivos de emerxencias de da Policía Nacional de augas do río Miño ó seu paso pola cidade, á altura da praia da Antena.

Bouzo, de 46 anos, podería levar varios días no auga xa que desaparecera o pasado 10 de marzo.

Seu corpo foi localizado por un pescador.