Miguel de Lira, ´Morris´ y Karra Elejalde, principales protagonistas de ´A Esmorga´

El actor vasco Karra Elejalde representará al "Bocas", Miguel de Lira hará de Cibrán y Antonio Durán "Morris" interpretará el papel de Milhomes en "A Esmorga", película que dirige Ignacio Vilar, basada en la novela homónima de Eduardo Blanco Amor. Después de realizar planos de ambientes y paisajes en sesiones de hasta 12 y 14 horas, para buscar "una atmósfera determinada", el rodaje con actores se iniciará el día 11 de febrero en la ciudad de Ourense y concluirá a finales de marzo. La primera copia estándar estará disponible en el mes de septiembre, según avanzó el director.

Ignacio Vilar se marca como meta realizar una adaptación al lenguaje cinematográfico de la obra de Blanco Amor, "para potenciar" A Esmorga, que contempla como "una de las mejores novelas de la literatura universal". Razón por la que confía que el largometraje contribuya a que esta obra "se pueda conocer en todo el mundo".

A pesar de que la ciudad de Ourense ha cambiado mucho, con respecto a lo que era en la mitad del siglo pasado, el director admite que han tenido "suerte", porque afortunadamente se conserva el 80% de la ruta de A Esmorga, por lo que considera que el rodaje podría relanzarla, "añadiendo elementos nuevos". Entre las zonas que se mantienen con escasas variaciones, cita el puente de As Burgas, la praza Maior, donde se van a recrear tiendas de época y aparecerá con el típico limpiabotas y un carrito de helados de La Ibense, que se mantenía activo durante todo el año, incluido el invierno. En cambio tuvieron que reconstruir la casa de citas en una discoteca, que dotarán con espectáculo para adaptarla al género cinematográfico, y la taberna do Papuxas de Ribadavia -tiene el suelo de tierra- donde va la gente a cantar y mantiene el espíritu de A Esmorga. El equipo que dirige Ignacio Villar también ha conseguido permiso para rodar en la Capilla del Santo Cristo de la catedral de Ourense.

Miguel De Lira es consciente de que le ha tocado representar al personaje central de la película, Cibrán, que narra los hechos ante el juez, desde su punto de vista, por lo que tiene mucha importancia "su mirada". "Cibrán es un tipo que está intentando corregir su rumbo, y se lo impide la rueda de A Esmorga", como si lo arrastrara el destino. El propio personaje narra ante el juez que durante aquella noche habían ido abriendo puertas, que luego cerraron y tiraron las llaves, por lo que se quedaron sin opción de poder volver atrás. "A Esmorga es como una huida hacia adelante", señala el actor.

Antonio Durán "Morris" reconoce que es la película más dura de las que hice, superando Doentes, que realizó con "Pico", porque "toca sentimientos humanos muy fuertes, en el mundo de Blanco Amor, desde las relaciones carnales que adivinas en sus personajes, hasta ese lado oscuro mezclado con el mundo del alcohol. Y sobre todo, ese espíritu duro, de niebla, con personajes de la Galicia profunda".

No se sabe si queriendo establecer un paralelismo con la crisis que sufre el grupo de gobierno local, el alcalde de Ourense, Agustín Fernández, indicó irónicamente: "Tanto a Milhomes, como a Bocas y Cibrán no les arriendo la ganancia, porque la historia no termina muy bien para uno de ellos, para algunos o para ninguno de ellos". Y ya en un tono un poco más formal, agradeció al director y a los actores que "recreen en el cine esa gran novela de Eduardo Blanco Amor y sobre todo que ayuden a engrandecer nuestra ciudad".

El regidor subraya que cuando ve la ciudad de Ourense en el cine, "es casi más bonita y más bella que en la realidad".