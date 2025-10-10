Melloras no Bañiño de Punxín

O delegado territorial da Xunta de Galicia, Manuel Pardo, salientou os perto de 300 mil euros que o goberno galego destiñou á mellora do espazo termal de uso lúdico do Bañiño de Punxín.

Pardo lembrou que está aberto o prazo ata o 13 de outubro dunha nova orde dirixida a entidades locais para actuación encamiñadas ó acondicionamento e mellora de instalación dos espazos termais de uso lúdico cunha partida de 750 mil euros.

O programa ofrece apoio para mellorar a economía dos concellos galegos con este tipo de infraestructuras termais.