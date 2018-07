A masiva demanda esgotou as pezas na Festa do Pan de Cea

A organización da Festa do Pan de Cea decidiu aumentar este ano o número de pezas para a cita anual no Campo dá Saleta, pero a previsión inicial viuse desbordada pola demanda e as existencias non chegaron para atender ás persoas que se achegaron ata o municipio para comprar o pan artesano. A última hora da mañá non había nin unha peza á venda e foi necesario axustar a reserva de pan para a comida oficial co fin de atender a demanda, aínda que tampouco así se conseguiu dar resposta ás persoas que foron ata o Campo dá Saleta para adquirir o produto.



O presidente da Indicación Xeográfica Protexida Pan de Cea, Carlos Rodríguez, recoñecía trala comida oficial que se fixo materialmente imposible satisfacer ao número de persoas que se desprazaron ata o lugar para comprar o pan.





«Totalmente desbordados»



Carlos Rodríguez sinalou que se decidiu aumentar en 300 pezas a dotación para a festa: «Ou pasado ano vendemos 2.600 e para este fomos a 2.900 pezas para estar preparados por habíase un incremento de xente para comprar na festa. Pero non contabamos con que fose tal ou aumento e quedamos totalmente desbordados. Ás dúas dá tarde quedaban as cen pezas que reservamos para ou xantar oficial. Tentamos conseguir algunhas máis, e ás tres dá tarde xa non había absolutamente nada».



Os panaderos tratarán de satisfacer ás persoas que se quedaron sen poder adquirir o tradicional produto artesano de Cea: «Pedímoslle á xente que nos deixase vos seus enderezos para remitir ou pan porque non queremos que se queden sen probalo. Houbo xente que ía pola autovía e desviouse ata aquí -persoas de Bilbao, Navarra, Barcelona e outros lugares- e queremos que teñan ou pan de Cea que non puderon mercar na festa».



Na comida oficial participaron 450 persoas e o alcalde, José Luís Valladares, recoñecía trala festa que temeu pola celebración: «Ás sete dá mañá chovía e ás nove e media aínda máis, e veña a chover. Pensei que non ía haber festa, aínda que logo mellorou ou tempo e todo se desenvolveu con normalidade». A demanda rexistrada foi, segundo o alcalde, «algo fóra de serie e a valoración dá festa é superpositiva, porque todo saiu ben e vendeuse todo ou pan». O pregón da celebración gastronómica de Cea correu a cargo da actriz Gloria Ferreiro.