Más de 300 profesionales de enfermería participan en unas jornadas de actualización en Ourense

El colectivo de enfermería, que representa el 65 % de los trabajadores sanitarios del Sergas en Ourense, celebrará la próxima semana la novena edición de unas jornadas profesionales enfocadas a actualizar sus conocimientos, poner en común sus experiencias y debatir sobre la situación del sector. María Victoria Carral García, directora de procesos de enfermería de la gerencia de gestión integrada de Ourense, Verín y O Barco, presentó esta mañana el programa de conferencias, mesas redondas y ponencias que durante dos días se desarrollarán en el salón de actos del edificio politécnico del Campus Universitario de Ourense con el lema «Do coñecemento ós coidados». En este encuentro, además de conocer los últimos avances en técnicas y procesos relacionados con la labor de estos profesionales para mejorar la asistencia a los pacientes y la atención a sus familiares, se pondrán conocer los estudios e investigaciones realizadas por el personal de enfermería. «A enfermería non é unha disciplina estática, senon activa e cada día estamos avanzando. Queremos visibilizar o traballo destes profesionais no eido da actividade docente e investigadora, amosar as aportacións da enfermería á calidade de vida dos pacientes e da sociedade», señaló María Victoria Carral que recordó que a la cita ya han confirmado asistencia más de 300 profesionales y habrá invitados de primer nivel al encuentro como Manuel Amezcua Martínez, profesor de la Universidad de Granada y director de la revista de enfermería más relevante a nivel nacional. En las jornadas se presentarán también los ocho trabajos seleccionados entre los que este año concurrieron a la edición número 16 del Premio de Enfermaría y otorgará 500 y 300 euros, respectivamente a las dos categorías de la convocatoria. Ourense tiene 2.500 profesionales de enfermería ejerciendo en los distintos niveles del sistema público de salud.