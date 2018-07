María Devesa y Susana Bayo presentaron su dimisión, pero no por registro

La contundente posición de la ejecutiva gallega deja en una delicada posición a María Devesa y a Susana Bayo, que con un par de horas de diferencia presentaron al alcalde idénticos escritos de dimisión como miembros de la junta de gobierno, algo que no sintoniza con los dictados de la ejecutiva gallega. La exposición que hacen las concejalas es corta, de apenas once líneas, aunque suficientes para decir que no quieren estar en la junta de gobierno, pues, por la propia dinámica de este órgano, perciben «peligro evidente» de «incurrir en ilícitos penales».