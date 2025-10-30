Marcos Nogueiras será o novo Alcalde de Vilar de Santos

A Asemblea Local do Bloque Nacionalista Galego de Vilar de Santos acordou por unanimidade propor a Marcos Nogueiras Rodríguez, de 41 anos, como novo alcalde do concello.
Marcos Nogueiras é actualmente tenente de alcalde do Concello de Vilar de Santos e responsable comarcal do BNG Arnoia-A Limia. Enxeñeiro Industrial de formación, conta con dous másteres e rexenta unha explotación agraria no propio municipio.
O que será novo alcalde agradeceu a confianza depositada nel pola organización, asegurando que afronta esta nova etapa “con moita ilusión, responsabilidade e compromiso co proxecto colectivo do BNG, que demostrou ser útil para mellorar a vida da nosa xente e consolidar un modelo de concello sostible, participativo e vivo”.