Manuel Baltar pide al Gobierno que atienda las “reivindicaciones históricas” de ayuntamientos y diputaciones

El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, solicitó al Gobierno del Estado, después de asistir a la reunión de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en Madrid, que atienda las “reivindicaciones históricas" de ayuntamientos y diputaciones en lugar mantenerse “en la ficción de quien no quiere ver la realidad”. Baltar afirma que asuntos como la plusvalía municipal, la recuperación del IVA que el Gobierno le debe a los ayuntamientos, un nuevo modelo de reinversión del superávit o a flexibilización de la regla de gasto, “son cuestiones justas que las entidades locales pedimos para nuestros vecinos”.

El presidente del gobierno provincial dijo que no se puede “ningunear a la población” considerando, como cree el Gobierno, “que las entidades locales y el territorio que abarcan son una cuestión que merezca estar en un lugar secundario de la actualidad”.

Y remarca: “Estamos hablando de personas, de empresas, de infraestructuras y de servicios sociales, de todo lo que significa mejorar el bienestar de la población que vive y desarrolla su trabajo y su proyecto vital en pueblos, villas y ciudades”. “Esa es la realidad a la que le da la espalda el Gobierno –señala-, porque no se trata solo de los más de 750 millones de euros que el Gobierno les debe a los vecinos a través de las entidades locales, sino que detrás de las cifras hay realidades humanas, tan importante como cualquiera de los ministros que integran el ejecutivo o sus proyectos políticos. El rural y lo local no merecen ser discriminados, y no dejaremos de reivindicar lo que es de justicia y les corresponde”, expresó Manuel Baltar.

En este sentido, Baltar se muestra a favor de la creación por parte de la FEMP de un grupo de trabajo que estudie la manera de recuperar el IVA que el Gobierno debe a los ayuntamientos, y considera que la inacción provocada por el ejecutivo de Pedro Sánchez repercute de manera negativa en la economía municipal. “Las entidades locales no son una prioridad para el Gobierno pero sí para quienes, día a día, estamos en contacto directo con el ámbito local y provincial”, destaca Baltar, y reclama “soluciones de urgencia para problemas de urgencia, que nada tienen que ver con estrategias de rédito electoral de quien no sabe diferenciar entre lo que es gobernar un país y una organización política”.