Malestar entre os Alcalde dos concellos próximos á estación de tren de A Gudiña pola decisión de Renfe e do Goberno de non repoñer as paradas suprimidas na estación Porta de Galicia.

O executivo excúsase na falla de demanda e no interese xeral e Renfe sinala que o novo esquema de servizos reforza a oferta de prazas garantindo a mobilidade diaria de habitantes.