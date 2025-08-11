Máis de 1300 has ardidas en Ourense esta fin de semana

Máis de 1300 hectáreas levan ardidas na provincia de Ourense dende esta fin de semana en tres lumes forestais.
É prácticamente a superficie total ardida o ano paso.
Maceda, Vilariño de Conso e Chandrexa de Queixa (na parroquia de Requeixo) son as localizacións, sendo este último o máis complexo e no que van ardidas máis de 900 hectáreas.
É ademáis o de maior magnitude dos rexistrados en Galicia este verán.
A dificultade en sofocalo radica na orografía, polo que está sendo atacado fundamentalmente con ata 17 medios aéreos entre avións e helicópteros.
A principal preocupación radica en que non chegue a afectar ó parque do Invernadoiro, creéndose que foi intencinado.
Preocupa tamén o localizado en Castro de Escuadro (Maceda), onde o sábado chegou a decretarse o nivel 2 de alerta con varios desaloxos.
Neste caso van ardidas 400 hectáreas partindo as lapas de 6 focos, polo que se cree tamén que foi intencionado.
O terceiro lume declarouse na tarde de onte na parroquia de Mormentelos, no Concello de Vilariño de Conso, onde van ardidas 20 hectáreas, quedando controlado o de Padrenda, onde arderon 40 hectáreas.
A todos eles hai que engadir, por relativa cercanía o que afecta á paraxe natural de As Médulas, na provincia de León.