O Ourense Film Festival vivirá a sua xornada inaugural este sábado coa proxección da película de Pedro Olea <La Conspiración>. Son 10 películas as que competirán pola Calpurnia nesta 18 edición que irá do 16 ó 24 de novembro. A cita foi presentada hoxe e con elo saen á venda as entradas. 3 euros por sesión e a posibilidade de adquirir bonos mais económicos.