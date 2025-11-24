Localizado en Cuba o docente ourensán condenado por abusos a unha menor

Martiño Ramos Soto, o profesor ourensán condenado en firme a 13 anos e medio de cárcere e a 21 de inhabilitación por violar en repetidas ocasión a unha alumna menor de idade e vulnerable, á que captou por Instagram con un alias para pedirlle fotos e videos íntimos, e someténdoa a violencia sexual tras revelar a sua identidade, valeuse da súa liberdade de movementos e ausencia de medidas cautelates, está en Cuba.
En la Habana estaría residindo dende xullo, participando en pequenos talleres de fotografía, aparecendo en exposicións colectivas e presentando un aspecto distinto.
España non ten tratado de extradición con Cuba o que complicaría a súa repatriación.
Martiño mesmo ten perfil en redes sociais onde se presenta como Martín Soto.