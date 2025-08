O Concello de Leiro marcou onte a temperatura máxima de Galicia con 40,3 graos.

Concellos próximos da conca do Miño acadaron os 39,2 en Castrelo, e 39,4 en Arnoia.

Para hoxe mantense o aviso amarelo na bisbarra valdeorresa e no sur da provincia e o aviso laranxa para a conca do Miño polo que se recomenda evitar actividades no exterior.