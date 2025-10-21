Apagón

Intermitentes cortes de luz complicaron o día a día no centro de Ourense

Cifran en 700 persoas as afectadas

Paco Sarria

Ourense |

Cinco meses despues del apagon las electricas alertan de una red saturada que pone en jaque grandes inversiones
Cinco meses despues del apagon las electricas alertan de una red saturada que pone en jaque grandes inversiones | Pixabay

Foi unha mañá de martes temporalmente complicada para bancos, comercios e cidadáns habitantes do centro da cidade polos 3 cortes intermitentes de poucos minutos que alteraron o día a día ó non poder rexistrarse movementos bancarios, transaccións ou traballos co ordenador, ademáis de semáforos fora de servizo que complicaron puntualmente a circulación viaria.

O Hospital de Ourense é un dos puntos onde perdurou máis tempo, tendo que botar man dos xeradores.

A empresa Naturgy informou que a incidencia produciuse nunha liña de media tensión no Barbaña, localizándose a avaría nunha rúa de O Polvorín.

Estiman que unhas setecentas persoas se viron afectadas no seu quefacer diario en vivendas e negocios.

