Institucións ourensáns asinan o convenio para rehabilitar a capela dos Remedios, declarada BIC

O conselleiro de cultura Xesús Vázquez, o alcalde de Ourense, Agustín Fernández, o vicario José Domínguez mailo presidente da deputación, Manuel Baltar rubricaron esta mañá o convenio que permitirá comezar a rehabilitación da capela dos remedios que foi pasto das lapas hai agora tres anos. Concello de Ourense, deputación e xunta aportarán 100.000 euros cadan seu para iniciar as reformas toda vez que a capela foi donada polos propietarios á igrexa e á marxe dos 40.000 euros que o concello de ourense reclamará polos gastos ocasionados tralo incendio. En ausencia do bispo de Ourense, o vicario da diocése, José Dominguez expresou o agradecemento a institucións públicas consciente das dicificultades económicas que obrigan a destinar o diñeiro a outros fins. Neste senso suliñou que comparte a petición dalguns grupos políticos que suxeriron destinar os cartos a axudar a mulleres maltratadas pero tamén pediu que se entenderá que a igrexa están tamén colaborando nese e noutros fins a través de Cáritas.

O alcalde de Ourense, Agustín Fernández xustificou o respaldo á restauración na capela, principalmente por tratarse dun ben de interese cultural protexido. No acto o presidente da deputacion, Manuel Baltar e o conselleiro de cultura, Xesús Vázquez se felicitaron de que tres anos despóis do incendio da capela, as institucions deran exemplo de colaboración para recuperar non so un templo senon tamen darlle vida social e cultural ao seu entorno.