Os grupos das Xornadas abandonan Ourense con sensación agridoce

As agrupacións folclóricas comezan a deixar Ourense cun sabor “agridoce” ante a situación extraordinaria desta edición As instalacións do Centro Residencial Docente de Ourense e o IES Universidade Laboral quedan mais baleiras pola marcha onte e hoxe dos grupos de Xeorxia e Ucraína A partida anticipada das dúas agrupacións xerou un excedente de comida que foi entregado ás brigadas que loitan contra os incendios na zona do Avia Das 16 actuacións previstas nestas Xornadas finalmente,e por mor da situaciónna provincia cos incendios, só tiveron lugar ás de Allariz, Bande, Maceda, O Barco e Entrimo