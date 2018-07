O goberno do estado tamén pon en mans da fiscalía o presunto fraude das depuradoras na deputación de Ourense

O ministro de facenda, Cristobal Montoro admitiu hoxe que houbo irregularidades no proceso de adxudicación de 103 depuradoras na deputacion de ourense e confirmou que o goberno central xa puxo en coñecemento da fiscalía xeral do estado.

O ministro de facenda, Cristobal Montoro admitiu hoxe que houbo irregularidades no proceso de adxudicación de 103 depuradoras na deputación de Ourense e mesmo nas asesorías técnicas e confirmou que o goberno central xa puxo en coñecemento da fiscalía xeral do estado o informe remitido pola oficina de loita contra o fraude da Unión Europea ao tempo que se iniciaron os expedentes de solicitude de devolución dos fondos utilizados. A deputada socialista, Laura Seara aseguraba hoxe tras interpelar ao ministro que en Ourense "temos un novo caso Fabra" e acusaba ao PP de pretender "encubrir" aos responsables que para a socialista son o ex presidente da deputacióin José Luis Baltar e o ex vicepresidente e actual delegado da xunta Rogelio Martinez, ambos do partido popular. Seara expresou a sua disconformidade ca a reforma local que plantexa o goberno se con elo se vai avalar o proceder de deputacións coma a de Ourense e insiste na necesidade de que se depuren responsabilidades políticas por este presunto fraude