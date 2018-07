DO fracasa en su intento de moción de censura contra el gobierno socialista

La iniciativa de Democracia Ourensana para articular entre los grupos de la oposición una moción de censura contra el alcalde Agustín Fernández y el gobierno socialista fracasó, después de que a la reunión que convocaron ayer no asistiera ningún representante del Partido Popular ni del BNG, como ya habían anunciado.

De ahí que el portavoz de DO, Gonzalo Pérez Jácome arremetiese contra los dos grupos de la oposición, aunque reconocía que se trataba de una "crónica de ausencia anunciada", por entender que "quedaron retratados" sobre todo después de que ambos grupos apoyasen la "reprobación" del alcalde y denunciasen la situación de "ingobernabilidad" en la que se encuentra el Concello de Ourense.

Además de señalar la "mala educación" de los responsables de ambos grupos, ya que se trataba de una invitación a reunirse, no de concretar la moción de censura, Pérez Jácome criticó el argumento del BNG, en el sentido de que "jamas apoyarán un gobierno del PP", un aspecto que dijo "deberían incluir en sus estatutos", además de advertir que "en ningún momento hablamos de apoyar al PP".

Lo que tiene claro el portavoz de DO, y así lo reiteró ayer, es que "cualquiera de los 16 ediles de la oposición (11 del PP, 3 del BNG y 2 de DO) son mucho mejores que Agustín Fernández para ser alcalde". Es por eso que no entiende como luego en los plenos "hacen el paripé, y cuando se pueden tomar decisiones se esconden detrás de excusas de mal pagador".

En cuanto a la postura que mantuvo el PP para finalmente no asistir en la reunión, como es la de que se invitase al grupo socialista, Pérez Jácome la calificó de "surrealista", por entender que "no se pueden invitar a una reunión a los que vas a censurar". Para recriminar a los populares que utilizasen también que la reunión se debería llevar a cabo en instalaciones municipales, cuando sabían que "nos la denegaron".

Antes de la reunión, el grupo municipal del PP, a través de un comunicado, anunció su ausencia esgrimiendo que por parte de DO no se habían atendido los "requerimientos" realizados, como era el de convocar a todos los grupos y celebrarlo en el Concello, aunque en un principio estaban dispuestos a hablar sobre la situación del gobierno municipal para tratar de buscar una solución consensuada.

También recalcan los populares que la única alternativa no pasa por una moción de censura, ya que la legislación vigente contempla otras posibilidades, como la de un gobierno de concentración, por lo que la postura de DO "impedía el consenso previo".

Sobre esa cuestión, el portavoz popular, Rosendo Fernández, mantiene que la opción más válida "ante la situación de emergencia municipal en la que nos encontramos, con equipo de gobierno que somete a la ciudad a un marasmo paralizante sin precedentes", pasa por el gobierno de concentración.

Dedicaciones exclusivas

Y aunque Pérez Jácome durante su intervención, en la que estuvo acompañado por la edil Susana Gómez, en un intento de cerrar especulaciones sobre las diferencias entre ambos, aseguró que articular una moción de censura "es la última opción", después de que solicitaran al Gobierno central la disolución de la Corporación y convocatoria de elecciones anticipadas, advirtió que seguirán realizando otros planteamientos.

Una de esas propuestas, que tiene previsto llevar a pleno, pasa por lo que considera "acabar con los privilegios" que tienen los miembros del grupo de gobierno, sobre todo aquellos con imputaciones judiciales, por lo que pedirán la retirada de las dedicaciones exclusivas que tienen en la actualidad. Para Pérez Jácome está claro que "si no quieren dimitir, lo que queda es que por lo menos dejen de costar dinero al Concello".

Se trata de una iniciativa que se llevaría a un pleno a través de una moción, y que no tendrían capacidad resolutiva, pero el portavoz de DO considera necesario que por parte de los grupos de la oposición, así como incluso por parte de ediles del grupos socialista -en alusión a los críticos- exista un "posicionamiento claro" en relación a miembros del gobierno que en estos momentos están imputados en diferentes procedimientos judiciales, incluido el alcalde, Agustín Fernández.

Sostiene Pérez Jácome que después del "plantón" del PP y BNG a la reunión que convocaron para analizar la posibilidad de presentar una moción de censura, "si la justicia no lo remedia, Agustín Fernández acabará el mandato como alcalde", de lo que hace responsable directos a los otros dos grupos de la oposición por no ser capaces de apoyar la moción de censura.