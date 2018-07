O dono da empresa calcinada no polígono manterá a actividade na nave dun amigo

Os signos de dor e preocupación que exteriorizaban o luns, mentres o seu lugar de traballo ardía, algúns da veintena de empregados da empresa calcinada no polígono industrial de San Cibrao, manterán os seus postos de traballo. É a intención do propietario. Saturnino F.A. aseguraba onte que manterá a actividade da empresa de instalación e mantemento de calderas de calefacción, que permanecía en funcionamento desde fai un cuarto de século. O dono contou coa solidariedade dun amigo, que lle prestou unha nave. Contan, ademais, con outra delegación en Verín. O empresario garantía onte o posto de traballo ás 18 persoas en nómina.



O incendio devastó por completo as dúas naves de dúas alturas da rúa 7b do Polígono Industrial de San Cibrao dás Viñas. Os danos, moi elevados, están por determinar. arderon maquinaria e mercancías. A estrutura, ademais, será demolida tras sufrir graves danos de estabilidade. Efectivos continuaban onte refrescando o interior da empresa, para evitar que se reproducisen rescoldos do lume. Pola tarde, empregadas da empresa realizaban tarefas de limpeza e salvaban os poucos elementos, como mesas de oficina, que se salvaron do lume.



A Policía Xudicial da Garda Civil continúa coas investigacións para determinar as causas do lume, que segundo as primeiras hipóteses puido haberse producido por un fallo eléctrico ou un cortocircuito focalizado nunha esquina da nave, preto da entrada, pese a que nesa zona tan só acumulábase chatarra e, segundo o dono, non había ningunha instalación eléctrica. O material almacenado no interior do recinto da empresa, altamente inflamable, favoreceu a propagación. Outras tres sociedades da contorna no polígono de San Cibrao dás Viñas resultaron danadas, sobre todo polo fume e a auga da extinción.



O incendio declarouse á hora do descanso para comer e avanzou con voracidad en cuestión de minutos. "Cando cheguei, as chamas eran enormes e xa non foi posible apagalo de ningún xeito", segundo relataba onte o empresario á TVG.



Os bombeiros do polígono, os primeiros en intervir antes de que o operativo crecese, ven necesario máis efectivos por quenda (teñen 2) e medios para atender urxencias no maior polígono de Galicia.