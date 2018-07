Descontos agresivos para o arranque do período de rebaixas

Xa non é como outrora cando os clientes lanzábanse ás tendas de roupa co pistoletazo de saída do período de rebaixas. A liberalización do sector provoca que a maioría de establecementos leven xa meses con ofertas especiais para atraer clientes e sortear a crise. Con todo, o sector non perde a esperanza e confía en que o período de descontos sirva para salvar unha «moi mala» tempada, segundo recoñeceu o presidente do Centro Comercial Aberto Ourense Centro, Luís Rivera. A época tradicional de rebáixalas de verán en Ourense iniciouse con descontos agresivos. A maioría dos establecementos apostaban por descontos de ata o 50 %. Nalgúns casos illados chegábase xa ata o 70 %. Algo impensable fai anos, esta política agresiva é cada vez máis habitual para incentivar as vendas. «A tempada de cerimonias está salvando moitas contas de resultados no sector textil», explicaba Luís Rivera.



Susana Reina, dependenta dunha coñecida tenda do centro, notou que se compra menos que outros anos. «Creo que os descontos anticipados fixeron que a xente non gaste tanto hoxe», afirmou referíndose á xornada de onte. Cre, ademais que polo xeral non houbo contrataciones especiais para cubrir o aumento de clientela como si se viña facendo outros anos.