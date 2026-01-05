Emprego

Descende o paro en Ourense en decembro

Sube o paro en Galicia agás en Ourense

Paco Sarria

Ourense |

Un hombre en las oficinas de empleo
Un hombre en las oficinas de empleo | laSexta.com

O paro descendeu en Ourense en decembro en 64 persoas, quedando o descenso interanual en 695 parados menos.

En cambio en Galicia houbo un incremento de 459 parados máis debido sobretodo a aumentos en sectores como a construcción, a industria e o sector servicios.

O ano rematou en Galicia con unha caída do paro do 5,7%, contabilizando 6807 parados menos e deixando a cifra total de parados en 112.031.

A Seguridade Social tamén gaña en Galicia 17.715 afiliados pechándose o 2025 con perto de 1,1 millóns de ocupados.

Son estos precisamente os datos salientados pola Xunta de Galicia.

