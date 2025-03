O presidente da Deputación, Luis Menor, analizou coa directiva da Unión Deportiva Ourense estratexias para reforzar a base do clube.

Menor puxo en valor o traballo feito polo equipo herdeiro de Clube Deportivo Ourense no marco do fomento do deporte.

A reunión asistiron o presidente da entidade, Fernando Currás e o vicepresidente da mesma, Javier Orbán e nela repasaron os recentes logros así como futuras liñas de actuación conxunta.

A UD Ourense é o actual líder da terceira RFEF.