A Deputación de Ourense retoma o programa da Vía da Prata

A Deputación de Ourense, a través do Inorde, volve a retomar o programa provincial da Vía da Prata por etapas para ofrecer os peregrinos a posibilidade de coñecer os atractivos turísticos da provincia a través do Camiño Mozárabe. Con esta actividade, o goberno provincial pretende seguir dando a coñecer este itinerario xacobeo, eixe vertebrador do territorio ourensá ao atravesar preto dun terzo dos municipios da provincia, entre a propia poboación local e os posibles usuarios procedentes doutros territorios interesados por este itinerario. Para elo, o programa que inclúe guía e autobús, permite realizar os diferentes tramos do Camiño Mozárabe durante varios domingos, podendo optar os usuarios por facer etapas soltas ou inscribirse en tódolos tramos. O peregrinos descubrirán a través do Camiño parte da etnografía, cultura popular e patrimonio dos concellos polos que transita esta ruta xacobea. A primeira etapa será o 21 de setembro de Ourense a Cea que inclúe unha visita a Oseira e suporá un percorrido de 21 km. O seguinte domingo, 28 de setembro, a etapa partirá de Cea e pasará por Piñor, Dozón rematando en Puxallos, logo de percorrer 22 km. A terceira etapa, o 5 de outubro, os peregrinos sairán de Puxallos para chegar a Silleda tras un recorrido de 22 km. O 12 de outubro, os peregrinos poderán optar pola etapa de Silleda a Vedra de 23km ou de Silleda a Susana de 30 km. Finalmente, a última etapa deste itinerario terá lugar o 19 de outubro entre Susana e Santiago de Compostela, tras un percorrido de 10 km. As inscricións As inscricións e todos os detalles da iniciativa están dispoñibles na web www.conocegalicia.es e tamén se pode obter máis información a través do teléfono 988 25 33 59. O custe da inscrición completa en tódalas etapas é de 49 euros, mentres que por etapas soltas o prezo é de 15 euros. Ambas opcións inclúen a guía oficial e o autobús.