O PP denuncia o desmantelamento dos cuarteis da garda civil en Ourense

O Partido Popular de Ourense advirte que seguirá loitando contra o que califican como “desmantelamento da Garda Civil na provincia”.

A secretaria xeral dos populares ourensáns, Sandra Quintas, declarou que “coa seguridade do rural non se xoga” e afirmou que “esta política do Goberno central despreza ós habitantes dos pequenos concellos, converténdoos en cidadáns de segunda” polo que aeguran que non permitirán ninun agravio máis.

Á súa vez a voceira popular na Deputación, Patricia Torres, lamentou que haxa quen considere “bo para os cidadáns o peche dos cuarteis” e enfatizou a falla de efectivos en toda a provincia.