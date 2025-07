Cualedro un verán máis castigado polos lumes forestais

Un dos principais lumes forestais ocorridos na provincia de Ourense afecta arestora á parroquia de San Millao, no concello de Cualedro, un dos tradicionalmente castigados polos incendios cada verán.

Sobre o terreo traballan 5 axentes, 9 brigadas, 2 técnicos,5 motobombas, 6 helicópteros e un avión, ademáis dunha pa.

Entre os efectivos figuran tamén os bombeiros holandeses que están a formarse no Centro de Tecnificación de Toén no marco do Mecanismo Europeu de Protección Civil.

Lembren que está ó dispor da ciudadanía o 085 en caso de detectar un lume e o 900 815 085 para as denuncias anónimas.