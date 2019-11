A crecida de nivel do río Miño obriga a pechar as instalacións termais da Chavasqueira e do Muíño da Veiga

Debido as choivas constantes dos últimos días, a Concellería de Termalismo balizou os espazos termais da Chavasqueira e os do Muíño da Veiga.

Debido as choivas constantes dos últimos días e á crecida da canle do río Miño, a Concellería de Termalismo balizou os espazos termais da Chavasqueira e os do Muíño da Veiga. Queda prohibido, polo tanto, o baño nestas áreas termais namentres non baixe o caudal do río.

Esta medida de prevención e precaución reverterase e comunicarase en canto o nivel do río volva situarse en cifras aptas para o baño e así o constaten os técnicos municipais da área de Termalismo. Esta medida non é excepcional en anos nos que a meteoroloxía provoca intensas choivas que contribúen a aumentar o caudal do río, tal e como está a suceder na actualidade.