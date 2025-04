A Consellería de Comercio considera errática a política municipal coa Praza de Abastos

O Alcalde de Ourense anunciou que nos próximos días ordeará o traslado dos praceiros dende a sua ubicación actual na Alameda ó novo edificio reformado da praza. Nun comunicado di lamentar "ter confiando" no Conselleiro de Comercio José González por entender que nos últimos meses "enredaron con negociacións a 3 bandas que so pretendían complicar e dilatar o traslado".

A resposta da Consellería non se fixo agardar e asñi o titular do departamento, José González dixo lamentar este novo xiro por parte do goberno local que cree que queda retratado ó antepoñer os enfrontamentos personais ós intereses colectivos.

Fala González da enésima salida de ton do Alcalde, anunciando a rotura unilateral do protocolo de colaboración con Xunta e praceiros, e o acusa de buscar obstáculos e de inventar enemigos, antes que buscar solución.

Engade que non entende cando o Alcalde fala de engaño ou retraso, cando a realidade é que o goberno de Democracia Ourensana non foi quen de aprobar un plan funcional para a praza en máis de 5 anos.

Responsabilizan polo tanto o Concello da actual situación e seguen comprometéndose a mediar entre a administración local e praceiros para garantir un desbloqueo