O conselleiro de Educación non descarta agora que Física se implante en setembro

A decisión de se se implanta ou non Enxeñaría Física no campus de Ourense será de carácter técnico e nunca político. Así o volveu recordar onte o conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, quen esta vez non descartou que se os informes da Axencia Galega para a Calidade do Sistema Universitario (Acsug) son favorables e coñécense nunhas semanas, habería tempo para implantar o grao. «Cando enviamos esta proposta a Acsug xa quedou plasmado ou interese que esta proposta ten para a Consellería de Educación», afirmou o conselleiro, aclarando que «sen ese informe non se pode poñer en marcha ou título».



Respecto aos prazos, confirmou que a decisión se podería facer pública nunhas semanas. De ser poucas, podería haber esperanza para o novo grao. «Se estamos a finais de xullo sería practicamente imposible, pero se se fixera previamente, probablemente aínda daría tempo a convocar un Conselo Galego de Universidades».



Lamentou, ademais, que dende algúns sectores «se estea a tratar de confundir non sei con que obxectivo» e insistiu en que son «expertos de recoñecido prestixio vos que valoran vos títulos». Fíxoo apenas unha semana despois de que todos os grupos que integran o pleno da Deputación e o do Concello de Ourense, incluído os representantes do PP, apoiasen senllas mocións extraordinarias rexeitando a paralización do grao, decidida polo Conselo Galego de Universidades o pasado 26 de maio, e reclamando un pulo definitivo para a titulación.



Máis mobilizacións



Por outro lado, medio centenar de integrantes da plataforma que apoia Enxeñaría Física, reuníronse onte pola tarde para anunciar que seguirán protagonizando mobilizacións. Así, acordaron buscar os soportes sociais necesarios para realizar unha manifestación «masiva» e para iso intensificarán a súa presenza nos barrios da cidade, onde informarán sobre o tema e recollerán máis firmas. A nivel político, buscarán sintonía entre os membros do Parlamento de Galicia e do Congreso dos Deputados. Insisten en que a decisión sobre se se implanta ou non o grao é «política» e seguirán tratando de lograr que empece en setembro.