O conselleiro de educación anuncia que haberá un pronunciamento "técnico" sobre a implantación de Física no Campus de Ourense.

O conselleiro de educación Xesús Vázquez confirmaba hoxe que xa está en poder da Consellería a información relacionada coa implantación do grao de enxeñería física no Campus de Ourense e sinalaba que nas vindeiras horas haberá un pronunciamento técnico pero non político. Mentres a plataforma pro campus enviou ao presidente da Xunta, 5000 adhesións ao manifesto reivindicativo

O conselleiro de educación, Xesús Vázquez tamen confirmaba hoxe que xa está en poder da consellería a información relacionada coa posible implantación do grao de físicas no Campus de Ourense e sinalaba que nas vindeiras horas decidirase remitila aos outros organismos que teñen que pronunciarse, se ben matizou que a decisión da consellería "non é vinculante nen quere ser política senon técnica". Paralelamente, a plataforma procampus de Ourense recolleu xa unhas 5000 adhesións cidadás ao manifesto a prol da implantación do grao de enxeñería física no Campus de Ourense e hoxe mesmo remitiullo ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo . O colectivo agradeceu públicamente o “aval cidadá” para recuperar os estudos de física no campus de Ourense e fixouse coma novo obxectivo chegar ás 10.000 sinaturas.