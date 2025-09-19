O Concello de Ourense aplica cambios nas liñas de bus por queixas

O Concello de Ourense aplica os primeiros cambios no servizo de autobuses urbanos, dende hoxe venres, 19 de setembro, nas liñas número 4 e 13, e despois de ter recibido queixas.
A número 4: Antiga estación de autobuses - Tanatorio das Burgas prolongará a súa ruta até a localidade de Seixalbo, unha vez comprobado que os tempos o permiten.
A número 13: Universidade Laboral (A Cuña) – Palmés, adianta ás 7.45 horas a súa segunda saída desde Palmés, que antes era ás 8.00 h, para atender a solicitude realizada por alumnado de diferentes centros educativos para chegar a tempo ao inicio das súas clases.
No sentido oposto desta mesma liña, activarase un servizo adicional, que sairá ás 6.45 horas desde o Parque de San Lazaro cara a Palmés. As demais viaxes da liña, nos dous sentidos, manterán os horarios e as rutas actuais.
O goberno municipal explica que estes dous axustes teñen como finalidade prestar un mellor servizo: “as liñas de autobuses non son algo pechado e deben estar en constante perfeccionamento”, aseguran.