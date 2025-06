Comezan as Festas de Ourense

As Festas de Ourense 2025 comezan este xoves, 18 de xuño, cunha xornada na que destacan o pregón de Luis Zahera, ás 22.30 horas, nos exteriores do Pavillón dos Remedios, a actuación en dobre sesión da orquestra Olympus (21 e 23.20 h) e o espectáculo de drons, ás 23 h. Pola mañá, a programación de actividades comezará coa Feira do Libro de Ourense, no Parque de San Lázaro e a actividade Somos GOU Fest nas Mercedes. Pola tarde, abrirán ao público o mercado medieval nos exteriores do Pavillón dos Remedios, as atraccións festivas, na zona do Parque Barbaña, e a xincana de inchables, no Parque xunto á Ponte Romana (na beira pontina). Tamén haberá unha exhibición de baile Dantzari ás 20 h nos exteriores do Pavillón dos Remedios.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

11.00 a 14.00 e 18.00 a 21.30 h. Parque San Lázaro. Feira do libro de Ourense. O acto de inauguración da feira será ás 13.00 h

11.00 a 14.00 h. Parque das Mercedes. Festival de Emprego Xuvenil: SomosGOU Fest, organizado por Cruz Vermella coa colaboración do Concello.

17.30 h. Exteriores do Pavillón dos Remedios Mercado medieval de Ourense (abrirá todos os días de 11 a 23 h, agás o domingo, que rematará ás 23.00 h, con actividades e pasarrúas)

18.00 a 21.00 h. Parque xunto á Ponte Romana (na beira pontina). Xincana de inchables. A causa das condicións climatolóxicas, a actividade será de 18 a 21 horas, en vez de 17 a 20 h.

19.00 a 2.00 h. Parque Barbaña. Atraccións

20.00 a 21.00 h. Exteriores do Pavillón dos Remedios. Exhibición de baile Dantzari

21.00 a 22.30 h. Exteriores do Pavillón dos Remedios. Baile coa orquestra Olympus.

22.30 h. Exteriores do Pavillón dos Remedios. Pregón das festas: Luis Zahera.

23.00 a 23.20 h. Exteriores do Pavillón dos Remedios. Espectáculo de drons. Recoméndase a visualización desde a Ponte Romana.

23.20 a 01.00. Exteriores do Pavillón dos Remedios Baile coa orquestra Olympus.

Cortes de tráfico

A programación de actividades das Festas de Ourense ocasionarán cortes de tráfico mañá en varias rúas da cidade:

Polas orquestras e concertos, a rúa Rúa Pardo de Cela estará pechada ao tráfico no treito comprendido entre a Praza de Concepción Arenal e a glorieta do mundo (xunto ao Pavillón dos Remedios), até o luns, 23 de xuño.

Polas atraccións festivas: pecharanse ao tráfico o Paseo Ponte Pedriña e a rúa Porto Carreiro, desde a Travesía Portocarreiro B até a rotonda da rúa Fonte do Bispo, mañá, desde as 19.00 h.

Polo espectáculo de drons, momentos antes das 23.00 h, pecharanse ao tráfico a Ponte do Milenio, a rotonda do acceso centro coa Nacional 120, desviando os vehículos pola rúa Castro Canseco; e a Nacional 120, á altura da rotonda coa rúa Pablo Iglesias, desviando o tráfico por Díaz de la Banda.

Toda a información sobre os cortes de tráfico das Festas en:

As Festas de Ourense ocasionarán cortes de tráfico desde o martes na rúa Pardo de Cela e na contorna do Parque Barbaña