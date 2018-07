El COB tropieza ante un muro

No fue la mejor versión del COB y acabó perdiendo. Eso sí ante un equipo que, como se esperaba, ofreció mejor imagen que el mismo Andorra en juego colectivo, intensidad y en lectura del juego y acabó por sacar del partido a los de Gonzalo García desde el primer minuto, desactivando todas y cada una de las facetas del juego en las que debían ser superiores.

Avisó en el primer cuarto de la mano de Grigonis en ataque y la fortaleza defensiva bajo los aros de Washburn. Así llegaron las primeras diferencias a su favor (3-10) y el COB empezaba a encontrarse incómodo en la pista. La intensidad defensiva, la presión en las líneas de pase, el dos contra uno al hombre del balón y los rebotes de ataque eran los pilares del juego de los de Costa y, en los locales, solo la raza de Huertas sacaba del apuro ofensivo al equipo.

Eso hasta que apareció Carter que fue clave con ocho puntos casi consecutivos, un puñado de rebotes y ayudas defensivas para dificultar tiros del rival y voltear el marcador antes de acabar el primer cuarto (18-17).

A pesar de que el COB llegó a una renta de cinco puntos en el segundo cuarto la sensación era que Huesca tenía el partido donde quería y se vislumbraba favorito para la victoria final. Rivero no lograba entrar al juego por la defensa rival y Frutos, que ofrecía buenos minutos tras su lesión veía como un choque le apartaba del choque para lo restaba del partido. Al descanso lo mejor el marcador y la garra del equipo en defensa que le otorgaba ventaja (36-32).

Pero todo se vino abajo tras el descanso. La defensa oscense maniató por completo al COB. Solo Huertas intentaba de nuevo sacar del abismo a los locales que perdían fuelle hasta que Julio González entró como base y alcanzó de nuevo una efímera renta de 5 puntos que se evaporó en segundos.

Todo se decidía en un último cuarto y Huesca no dio opción. Aprovechó todos y cada error del COB, que fueron demasiados en pérdidas de balón y despistes, hasta fraguar una desventaja de 8 puntos, que aún recortada a 2, fue suficiente para los visitantes. El COB no pudo encadenar la segunda victoria consecutiva ni estrenarse en el Pazo. No tuvo su día.