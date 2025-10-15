Clausurada outra vivenda de maiores en Ourense por irregularidades

Servicios Sociais

A Xunta de Galicia pechou por diversas irregularidades unha vivenda comunitaria en Xinzo de Limia.

Unha inspección da Consellería de Política Social detectou que tiña máis internos dos permitidos, unha deficitaria atención ós usuarios e unha alimentación inaxeitada.

Trátase da vivenda comunitaria San Gabriel, na localidade de Cima de Ribeira e que tendo autorización para 10 internos tiña 15 aloxados, algúns dos que teñen un grao de deficiencia superior ó permitido para esas instalación.

É a segunda vivenda destas características pechada pola administración autonómica tra-la de “Jardín” en Amoeiro.

