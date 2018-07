O PP clausura a súa escola de verán cunha aposta polo termalismo

O PP de Ourense clausurou onte en Ou Carballiño a súa Escola de Verán Miguel Anxo Branco, logo de tres días de intenso curso que rematou cos deberes feitos e dous obxectivos claros: a aposta polo termalismo como eixe estratéxico de de a provincia e xerador de emprego "e a necesidade duns políticos con formación", como sinalou o portavoz do grupo popular no Parlamento de Galicia, Pedro Puy Fraga.



Este último foi o encargado do acto de clausura xunto co presidente do PPOU, Manuel Baltar quen aproveitou para agradecer o traballo de organización desta escola de verán realizada ro o anfitrión, o alcalde de Ou Carballiño Argimiro Marnotes, e de agradecer aos 546 concelleiros do PP na provincia o seu traballo diario.



A xornada comezou cunha mesa redonda moderada por Miguel Santalices e na que participaron entre outros o gerente do Inorde, José Manuel Rodríguez, a deputada Carmen Pardo e a alcaldesa de Lobios, Carmen Yáñez.



Abordáronse temas como a internacionalización e as comunicacións, como claves para vender o produto, neste caso o turismo vinculado ao termalismo, e José Manuel Rodríguez recordou que "a marca de Ourense debe estar vinculada á de Galicia e conseguir que a xente veña e quédese".



Tamén apostou o gerente do Inorde por potenciar "o talento e a creatividade", máxime nun marco de desenvolvemento dun plan de termalismo provincial que se vai a levar a debate ao próximo Consello da Xunta e en que o que se van a articular os mecanismos para o desenvolvemento do potencial termal da provincia de aquí ao 2020.



Pola súa banda, Carmen Yáñez centrou a súa intervención tamén o termalismo na súa condición de presidenta da sección de Vilas Termales da Federación Española de Municipios e Provincias, sinalou que os recursos hidrominerales, supoñen posta en valor dos recursos patrimoniales do área de influencia" e o 75% dos municipios que posúen este recurso, non superan os 5.000 habitantes e teñen unha enorme posibilidade de facer un turismo á marxe das estacións do ano, xa que non dependen das meteorología de forma directa.



"O termalismo é un axente dinamizador da vida económica dos municipios, cunha importante incidencia na creación de emprego", sinalou Carmen Yáñez.



Pola súa banda a parlamentaria e secretaria executiva de Turismo e do PPOU, Carmen Pardo, elogió a temática elixida para esta escola de verán, dado que o turismo "pode aportar grandes resultados con pequenas iniciativas como son os paquetes turísticos de fin de semana".



Finalmente a súa intervención, Manuel Baltar tamén explicou que, nestes momentos, xa se celebraron 52 congresos locais do PP na provincia, polo que espera que os 70 totais estean celebrados en novembro.