A CIG denuncia eiva na recén inaugurada UCI do Hospital de Ourense

O sindicato Ciga ven de denunciar diversas eivas na UCI inaugurada hai un ano no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.
Sinalan uqe a temperatura dos boxes non se regula de xeito correcto. Que continúa habendo ruído de extracción que redunda no confort das persoas doentes e que tamén o personal de enfermeiría e celadores sofren a diario baixas temperaturas.
Engaden que existe unha demora moi alta na reparación de incidencias creadas no programa MANSIS e que o respirador do box 33 segue pendente de reparación.
A elo suman outros 6 avisos de reparación de grifos en lavabos entre outros.
De todo elo deron conta á Comisión de Centro que tratou os temas que seguen sen solución dende o 14 de outubro.