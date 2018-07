Carmen Pardo dice que el nuevo parador de Monterrei creará empleo

El mitin de la campaña para las elecciones europeas que protagonizó ayer el PP en Verín, y en el que participó el presidente de la Xunta, fue el momento aprovechado por los integrantes de la plataforma ciudadana que está en contra de que se construya un parador de turismo en el castillo de Monterrei para realizar una protesta.

Con una pancarta reivindicativa, se colocaron ante el colegio Madre de Dios, en el que se celebró el mitin, minutos antes de que diera comienzo. Apenas una quincena de personas que, custodiadas por seis agentes de Policía Autonómica, recibieron a Alberto Núñez Feijoo con gritos de «eu non quero un hotel no castelo» y «Feijoo o castelo non é teu».

Más tarde, la número 25 en las listas europeas, Carmen Pardo, calificó la polémica de «inexplicable» y defendió durante su alocución el proyecto para edificar un parado en la fortaleza. «A Xunta é máis ambiciosa, coherente é práctica. O proxecto vai a ser bo para Verín porque hai que crear emprego e negocio na comarca», afirmó la candidata.