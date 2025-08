Carballiño volve a bater o récord mundial de tapa de pulpo xigante

Carballiño bateuse a si mesmo con un novo record da tapa de pulpo máis grande do mundo para a que nesta ocasión foron precisos 600 kilos.

Foron 10 kilos máis que o ano pasado.

Unha tapa xigante da que sairon 1800 racións que foron repartidas entre os asistentes a un dos eventos que nos achega á celebración da Festa do Pulpo este domingo.

Xunto co pulpo, pan de Cea e viño do Ribeiro a sete euros a ración, quedándose os asistentes co prato como recordó.

Na elaboración participaron 40 pulpeiros e pulpeiras de Arcos que empregaron 10 minutos e 30 segundos.

Esta era a decimoquinta edición deste récord e na primeira soamente empregaron 100 kilos.

Nesta ocasión precisaron 8 kilos de sal, 54 litros de aceite e 3 kilos de pementón ademáis dun prato de de 5,37 metros de diámetro