Caos no primeiro día da posta en servizo das novas liñas de bus en Ourense

Caos, descontrol e enfados na estrea das novas liñas de autobús no concello de Ourense.
Colas, protestas, falta de información e buses cheos que non podía recoller a máis usuarios foron esceas cotiás na primeira xornada que para o concello discorríu sen problemas, con notable aumento da puntualidade e máis usuarios que, por ser a Semana da Mobilidade, podía utiliza-lo servizo sen custe.
Algúns barrios da periferia como Zaín, Rairo e As Curruxeira anuncian a recollida de sinaturas e non descartan protestas con cortes de tráfico.
Toda a oposición (PP, PSOE e BNG) coinciden en calificar a xornada de caótica e temen que así seguirá a ser.