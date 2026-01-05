Cabalgata de Reis reivindicativa en Ourense

A cabalgata de Reis en Ourense estará este ano encabezada por 10 tractores debidamente engalanados segundo anuncio realizado en redes sociais polo Alcalde.
A comitiva real partirá hoxe a media tarde da estación de tren e poderá seguirse por xeolocalización.
Percorrerá as rúas Gómez Franqueira, Caldas, Ponte Roaman, Progreso e Doutor Marañón para rematar na praza maior.
Por razóns de seguridade estará prohibido o uso de paraugas para recoller caramelos.
O percorrido contará con 3 puntos fixos de atención médica e haberá espazos reservados a persoas con mobilidade reducida.
As Súas Maxestades Melchor, Gaspar e Baltasar estarán presentes tamén noutras localidades que, para eso son Magos.
E o día 6, ademáis de ter visitado pola noite os fogares dos máis pequenos, visitarán, entroutros centros, a Unidade de Pedriatría do Hospital e a outros pacientes ingresados, valéndose da escaleira telescópica dun camión