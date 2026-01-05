Nadal

Cabalgata de Reis reivindicativa en Ourense

10 tractores encabezarán a comitiva

Paco Sarria

Ourense |

Cabalgata de Reyes en Valladolid
Cabalgata de Reyes en Valladolid | EFE/R. GARCIA

A cabalgata de Reis en Ourense estará este ano encabezada por 10 tractores debidamente engalanados segundo anuncio realizado en redes sociais polo Alcalde.

A comitiva real partirá hoxe a media tarde da estación de tren e poderá seguirse por xeolocalización.

Percorrerá as rúas Gómez Franqueira, Caldas, Ponte Roaman, Progreso e Doutor Marañón para rematar na praza maior.

Por razóns de seguridade estará prohibido o uso de paraugas para recoller caramelos.

O percorrido contará con 3 puntos fixos de atención médica e haberá espazos reservados a persoas con mobilidade reducida.

As Súas Maxestades Melchor, Gaspar e Baltasar estarán presentes tamén noutras localidades que, para eso son Magos.

E o día 6, ademáis de ter visitado pola noite os fogares dos máis pequenos, visitarán, entroutros centros, a Unidade de Pedriatría do Hospital e a outros pacientes ingresados, valéndose da escaleira telescópica dun camión

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer