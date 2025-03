O BNG pide á Xunta que escoite ós profesionais do Nóvoa Santos

O BNG insta á Xunta de Galicia a rectificar e a escoitar aos profesionais do Centro de Saúde Nóvoa Santos nas súas demandas de non dividir servizos ante as obras de reforma previstas no inmoble.

A deputada nacionalista ourensá, Noa Presas sinala que a decisión unilateral da administración autonómica de dividir a prestación de servizos do actual Nóvoa Santos no Couto e no Centro de Especialidades “faise unha vez máis sen escoitar a quenes máis saben, caso dos profesionais que piden ser escoitados e tidos en conta”.