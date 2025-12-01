O BNG pide medidas para evitar a expansión da Peste Porcina

O BNG defende a territorialización do foco da Peste Porcina Africana e demanda medidas para evitar a súa expansión.
De tal xeito a Senadora Carme da Silva urxe ó Estado medidas e actuacións coordenadas coas Comunidades Autónomas e o sector porcino para impedir a expansión e evitar que sexan bloqueadas as exportación.
Á súa vez a deputada nacionalista no Parlamento de Galicia, Ariadna Fernández, pide que a Xunta de Galicia actúe de inmediato cun plan serio de xestión do xabaril e medidas preventivas contra esta enfermidade do porco.