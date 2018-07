El BNG pide la apertura de la Residencia de O Cornuval en el plazo de dos meses

El BNG trasladó ayer al Parlamento una iniciativa para instar a la Xunta a la inmediata apertura de la Residencia de Mayores de O Cornuval, en O Carballiño, en un plazo máximo de dos meses, pero además, demanda que su gestión sea pública, atendida por personal público.

Construida durante el Gobierno Bipartito de la Xunta, contempla 105 plazas para internos dependientes, y 20 de atención diurna de Centro de Día.

La edil Áurea Francisco califica de "indecente y obsceno" que el PP de O Carballiño tenga paralizada esta construcción. Recuerda que hace dos años fue llevado a pleno este asunto y no se llegó a ningún acuerdo porque "subyacía en todo el debate la privatización que muchos nos tememos de este dinero". Añade que no hay explicación que desde entonces no se hiciera nada y denuncia el "talante no político del PP con las políticas sociales que están agónicas. Eso es lo que refleja el cierre de estas instalaciones".

Por su parte, la diputada Tereixa Paz, quien traslada esta iniciativa al Parlamento, dice que en teoría "no deberíamos estar ante un problema presupuestario porque no pedimos construir de cero un nuevo equipamiento sino que se abra", destacando que desde 2008 a 2010 se invirtieron allí 6.5 millones de euros.

Dice que además de atender las necesidades de la población, su apertura permitiría crear 80 puestos de trabajo o más en O Carballiño para atender este centro, muchos cualificados en los cuidados de personas mayores.

Paz ve injustificable que cuatro años después no abra y no exista previsión cierta de cuándo, ni de las condiciones de su gestión. Y dice que la experiencia de los últimos años y la contestación recibida desde la Xunta ante la eventual privatización de la residencia hace temer al BNG su privatización, que beneficia a empresas privadas.